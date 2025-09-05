Вдигнаха два изтребителя от румънската военна база "Михаил Когълничану" заради група дронове, засечени над Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два изтребителя Eurofighter Typhoon на германските военновъздушни сили, разположени в румънската 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану" край Констанца са прелетели над района близо до границата с Украйна в четвъртък вечерта.

Това се случва след като радарните системи за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния са засекли група въздушни дронове над Черно море, на 36 морски мили североизточно от Сулина, в Делтата на Дунав, става ясно от информация, публикувана на сайта на ведомството в интернет, предава БТА.

Оттам уточняват, че малко след установяване на радарен контакт, дроновете са променили траекторията си на север и по-късно електронният сигнал е изчезнал.

Германските военновъздушни сили участват от четири месеца с отряд от пет изтребителя в подсилената мисия „Air Policing" за защита на националното и съюзническото въздушно пространство, припомня от Министерството на националната отбраната.

„Сплотеността и солидарността представляват основата на Северноатлантическия алианс и твърда гаранция, че всяко предизвикателство към сигурността ще бъде посрещнато с единен и решителен отговор, се казва още в информацията на ведомството.

От началото на войната в Украйна няколко пъти руски военни дронове са навлизали в румънското въздушно пространство и са се разбивали на национална територия, припомня Диджи24.