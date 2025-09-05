ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14-годишен от Кипър правил секс със сестра си и изпращал видеа на приятелите си

Снимка: pixabay

Смразяващ случай от Ларнака, Кипър, шокира обществеността

Случай на кръвосмешение обезпокои кипърските власти, които разследват разпространение на видеоклипове в социалните медии, които показват 14-годишно момче, което прави секс с непълнолетната си сестра.

Видеата в социалните мрежи са разпространени от самия 14-годишен младеж, който ги изпращал и на приятелите си.

Според информация в кипърските медии, на 20 юни от гимназия в Ларнака са уведомили властите, че ученик има видеоклип на мобилния си телефон, показващ как негов съученик прави секс с една от по-малките му сестри близначки в къщата на дядо им, където децата ходели, когато родителите им били на работа.

Още двама негови съученици свидетелстват, че са видели видеоклипове в групов онлайн разговор в Instagram. Проверка на телефона на ученика е открила 9 видеоклипа със специфичното съдържание.

Според изявлението, кадрите не са направени от камерата на устройството, което ги е показвало, а от втори мобилен телефон, който е записал екрана, където е било отворено приложението Instagram.

Както съобщава cyprustimes.com, непълнолетният е предал мобилния телефон на полицията, а на една от непълнолетните сестри е извършен и криминалистичен оглед.

Снимка: pixabay

