ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Леопардът се върна в Шумен, мъж твърди, че го е ви...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21239641 www.24chasa.bg

Израелската армия обяви, че скоро ще нанесе удари по високи сгради в Газа

768
Израелските сили откриха огън по пункт за раздаване на храна в ивицата Газа Снимка: Снимка: Архив

Израелската армия обяви днес, че преди да започне обявената операция за превземане на град Газа, през следващите дни ще нанесе удари по високи сгради в града, които според нея са превърнати в "терористична инфраструктура", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"В следващите дни армията ще извърши прецизни и целенасочени удари срещу терористична инфраструктура, представляваща пряка заплаха за войниците", се посочва в изявлението, в което се уточнява, че високите сгради ще бъдат специално набелязани.

Преди ударите "ще бъдат предприети многобройни мерки, за да се сведе до минимум рискът от жертви сред цивилното население, включително целенасочени предупреждения, използване на прецизни боеприпаси, въздушно наблюдение и засилено разузнаване", добави израелската армия.

Израелските сили откриха огън по пункт за раздаване на храна в ивицата Газа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол