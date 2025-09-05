Българка арестувана в Солун, децата й на 1 и 2 г. открити сами на улицата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българка е арестувана в Солун за неупражнен родителски контрол и излагане на децата й на опасност.

Две бебета, на 1 и 2 годинки, са били забелязани снощи, в 21:50 часа, да се разхождат сами в Харилау, Солун, предаде електронното издание "Македония".

Преминаващ шофьор е забелязал по-малкото дете да пълзи по улицата и е уведомил полицията.

Полицейското разследване разкрило, че двете бебета са напуснали къщата по-рано, където живеят с родителите си - българка на 22 г. и албанец на 49 г.

Родителите са били задържани и днес са предадени на съд в Солун.

Прокурорът повдигнал наказателни обвинения срещу тях за излагане на непълнолетно лице на опасност. Разглеждането на делото в съда обаче беше отложено за утре и съдът реши да остави двойката под стража дотогава.

Според информация, родителите са заявили по време на предварителното разследване, че най-голямото им дете е отворило вратата на къщата и по този начин бебетата са излезли на улицата.