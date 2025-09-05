Германия планира да купи различни видове оръжия до края на 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия планира да купи различни видове оръжия до края на годината, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на официален документ.

Сред тях са партида изтребители "Юрофайтър", бронирани машини "Боксер" и зенитно-ракетни системи Ирис-Т СЛМ (Iris-T SLM), както и други видове въоръжение.

В документа, са изброени 81 отбранителни проекта, които надхвърлят прага от 25 милиона евро, отвъд който е необходимо покупките да бъдат одобрени от комисията на Бундестага по бюджета.

Не са посочени конкретни бройки оръжейни системи, които е планирано да бъдат купени, нито от кои компании производители.