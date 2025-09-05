ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Стабилната финансова система и ...

Германия планира да купи различни видове оръжия до края на 2025 г.

Германия СНИМКА: Pixabay

Германия планира да купи различни видове оръжия до края на годината, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на официален документ. 

Сред тях са партида изтребители "Юрофайтър", бронирани машини "Боксер" и зенитно-ракетни системи Ирис-Т СЛМ (Iris-T SLM), както и други видове въоръжение.

В документа, са изброени 81 отбранителни проекта, които надхвърлят прага от 25 милиона евро, отвъд който е необходимо покупките да бъдат одобрени от комисията на Бундестага по бюджета.

Не са посочени конкретни бройки оръжейни системи, които е планирано да бъдат купени, нито от кои компании производители.

