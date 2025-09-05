ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Стабилната финансова система и ...

Израелската армия: Атакувахме висока сграда в град Газа с инфраструктура на "Хамас"

Израел СНИМКА: Pixabay

Израелската армия обяви днес, че е нанесла удар по висока сграда в град Газа, която според нея е използвана от палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи Франс прес.

„Вътре в сградата от "Хамас" са инсталирали инфраструктура, използвана за подготовка и провеждане на атаки срещу войските на израелската армия в района“, се казва в изявлението.

„Преди атаката са били взети предпазни мерки, за да се ограничат щетите, нанесени на цивилни, като включително са били отправени предварителни предупреждения към населението, използване на прецизни боеприпаси, въздушно наблюдение и разузнаване“, пише още в текста, цитиран от БТА. 

По-рано израелската армия предупреди, че преди да започне обявената операция за превземане на град Газа, ще нанесе удари по високи сгради в града, които според нея са превърнати в "терористична инфраструктура".

Израел СНИМКА: Pixabay

