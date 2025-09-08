Елизабет II не харесвала европейската бюрокрация, но била против Брекзит

Трябва винаги да избираш по-малкото зло, казвала покойната британска кралица

Покойната британска кралица Елизабет II e смятала, че Обединеното кралство трябва да остане в ЕС, и ако е имала право на глас, е щяла да гласува против Брекзит. Това се разкрива в нова книга за кралското семейство в Лондон, която се появява дни преди британците да отдадат почит на най-дълго управлявалия си монарх.

Елизабет II почина на 8 септември 2022 г. след 70 г. на трона, по време на които Обединеното кралство премина успешно през редица кризи и геополитически турбуленции. Макар никога да не коментира публично действията на политици заради принципа за разделение на властите, тя винаги намира начин да покаже с поведението си какво смята за работата им. Така бе и по отношение на една от най-големите промени в новата история на Великобритания, а именно напускането на ЕС.

След като британците гласуват за Брекзит на референдум през 2016 г., Елизабет II се появява в парламента със синя шапка с жълти цветя, приличаща много на европейското знаме. Още тогава някои от английските медии съобщават, че

това е знак за несъгласие с излизането от Евросъюза,

но никой официален източник не потвърждава, че е така.

“Сега е ясно, че ако кралицата имаше право на глас, тя щеше да гласува за оставане в ЕС”, пише бившият кралски кореспондент на “Таймс” Валентин Лоу в новата си книга. Той се позовава на редица високопоставени източници от двореца и британското правителство по това време, които са чували какво Елизабет мисли по въпроса. Въпреки че

често казвала “това е нелепо”,

когато чете във вестниците за брюкселската бюрокрация, тя смятала, че Великобритания трябва да остане в Евросъюза. Причината е, че приема създаването на блока като част от постигнатия ред след Втората световна война на Стария континент, който страстно подкрепя. Даже казала на министър, че винаги трябва да избираш по-малкото зло. Девет години по-късно този ѝ съвет звучи още по-актуално на фона на войната в Украйна и непредвидимото управление на Тръмп в САЩ.

Книгата разкрива, че Елизабет II играе и ключова роля по време на референдума за независимост на Шотландия. Вотът се провежда през 2014 г. и няколко дни преди него социологическите проучвания показват, че шотландците могат да гласуват за отцепване от Великобритания. Тогавашният британски премиер Дейвид Камерън лобира пред кралицата да се намеси, но съветниците ѝ твърят, че от конституционна целесъобразност не бива да го прави. Когато обаче и нейният внук принц Уилям настоява за действие, измислят формула тя да спре при хора след църковна служба, на която ходи в неделя, и да поговори с тях. Така, уж между другото, Елизабет II казва, че народът на Шотландия трябва много добре да помисли за бъдещето си. Думите ѝ са приети като много искрено послание, тъй като е известно колко е привързана към тази част от Великобритания, и в крайна сметка шотландците отхвърлят референдума за независимост.

Още от дете Елизабет II прекарва всяко лято в замъка “Балморал” в Шотландия. Тя обожава спокойствието на това място. Затова не само отглежда и своите деца в него, но кани и британските министър-председатели на неформални разговори за предстоящия политически сезон. Някои от тях признават, че са били доста стъписани от неин странен навик. Кралицата

винаги настоявала да си сложи чифт жълти гумени ръкавици и да измие мръсните чинии след хранене

Валентин Лоу разказва в книгата си как бившият премиер Джон Мейджър веднъж скочил да ѝ помага, но една придворна дама му казала: “Не, не, не! Кралицата обича да го прави”. Преди него Маргарет Тачър пък била толкова объркана, като видяла, че Нейно Величество мие чинии с голи ръце, че ѝ изпратила чифт ръкавици.

Макар да е на 96 г. и с разклатено здраве, Елизабет II избира да прекара последните си дни също в “Балморал”. След като почина в замъка, ковчегът с тялото ѝ пропътува с кола около 300 километра през Шотландия, за да могат повече хора да се простят с любимата си кралица, която още на 21-годишна възраст обещава да служи цял живот на народа си и го прави стриктно до последния си ден, загърбвайки често личните си интереси и желания.