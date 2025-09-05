Европейската комисия се дистанцира от изявлението за геноцид в Газа

Европейската комисия под ръководството на Урсула фон дер Лайен не определи военните действия на Израел в ивицата Газа като геноцид, съобщи говорителка на институцията днес, цитирана от ДПА, цитирана от БТА.

Заместник-председателката на на Комисията Тереса Рибера предизвика спор вчера, като използва определението "геноцид" в реч, произнесена в Париж.

"Геноцидът в Газа разкрива неспособността на Европа да действа и говори с един глас въпреки протестите в подкрепа на Палестина, разпространили се в много европейски градове и призива на 14 държави членки на Съвета за сигурност на ООН да се установи незабавно примирие", заяви тя в речта си в престижния френски университет "Сианс По".

Комисията подчерта, че Рибера не е говорила от нейно име. Тя досега не е излязла със становище по въпроса за геноцида, тъй като това "е решение на съдилищата" съобщи говорителката на ЕК.

Израел и правителството на Германия отхвърлят обвиненията за геноцид срещу палестинците. Според Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид на ООН понятието геноцид се отнася до "действия, извършени с намерение да се унищожи, изцяло или частично, национална, етническа, расова или религиозна група".

Израел се бори с палестинската ислямистка групировка "Хамас" в ивицата Газа, която до голяма степен е изравнена със земята след унищожителните военни операции.

Войната беше предизвикана от масово убийство, извършено от "Хамас" и други екстремисти от Газа срещу Израел на 7 октомври 2023 г., в резултат на което загинаха 1200 души, а около 250 бяха отвлечени. Оттогава насам в Газа са убити над 64 000 палестинци според данни на местните здравни власти, контролирани от "Хамас", които ООН счита за достоверни.

С влошаването на хуманитарната криза в Газа и разширяването на израелските военни операции критиките към Израел само се повишават, предаде ДПА.