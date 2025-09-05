ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шуменските детски градини с приоритет: технологии ...

Светлинният меч на Дарт Вейдър е продаден за 3,6 милиона долара

КАДЪР: Екс/@CrypJoto

Светлинният меч на Дарт Вейдър, използван във филмите „Империята отвръща на удара“ и „Завръщането на джедаите“, беше продаден на търг на аукционната къща Propstore в Лос Анджелис за 3 654 000 долара, съобщи „Холивуд рипортър“. Така той се превърна в най-скъпия артикул от франчайза „Междузвездни войни“, продаван на търг.

На екрана мечът е бил държан от актьора Дейвид Проуз и дубльора му Боб Андерсън. Предварителната оценка беше между 1 и 3 милиона долара, пише БТА. 

Смята се, че това е единственият светлинен меч на герой от оригиналната трилогия, предлаган на търг. Събитието съвпадна с отбелязването на 45-ата годишнина от премиерата на „Империята отвръща на удара“.

На същия търг за 126 000 долара беше продаден и светлинен меч, използван от дубльора на Хайден Кристенсен, изиграл младия Анакин Скайуокър.

Сред останалите лотове изпъкнаха камшикът и коланът на Харисън Форд от филма на Стивън Спилбърг „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“, които бяха закупени за общо 475 650 долара.

КАДЪР: Екс/@CrypJoto

