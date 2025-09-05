Мерц: Европа може да навакса изоставането си в областта на изкуствения интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц се надява Европа да навакса в глобалната надпревара в областта на изкуствения интелект (ИИ). Коментарите му дойдоха по време на откриването на най-бързия суперкомпютър на континента.

„Съединените щати и Китай са в оспорвана надпревара за бъдещия пазарен дял в глобалната икономика, подкрепена от ИИ", каза Мерц по време на откриването на суперкомпютъра „Юпитер", който ще може да извършва най-малко един квинтилион (или един милиард милиарда) изчисления в секунда.

„Ние в Германия и в Европа имаме всички възможности да наваксаме и да поддържаме темпото", подчерта той.

„Юпитер", базиран в Юлих, Западна Германия, се помещава в център с площ около половин футболно игрище и е снабден с около 24 000 чипа Nvidia, които са предпочитани от индустрията за ИИ.

С мощност, равна на около един милион смартфона, експертите твърдят, че това е първият суперкомпютър, който може да се счита за конкурентен на международно ниво в обучението на модели за ИИ в Европа, предаде АФП.

„В Германия и в Европа като цяло се нуждаем от суверенни изчислителни мощности, които да са на равнището на нашите международни конкуренти. Това е въпрос както на конкурентоспособност, така и на сигурността на нашата страна", посочи Мерц, съобщава БГНЕС.

Изследователи от различни области ще имат достъп до суперкомпютъра на стойност 500 милиона евро, чиито приложения далеч надхвърлят ИИ.

Те варират от създаването на по-подробни климатични прогнози, които могат да помогнат за предсказването на екстремни метеорологични явления, до медицински изследвания и проучвания, свързани с енергийния преход.