ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шуменските детски градини с приоритет: технологии ...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21241658 www.24chasa.bg

Белгиец, превозвал мигранти в кола с български номера, е арестуван в района на Гюргево

1364
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Белгиец, управляващ автомобил с българска регистрация, е арестуван, след като опитал да вкара нелегално в Румъния петима мигранти, скрити в автомобила, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на днешно съобщение на Генералния инспекторат на румънската гранична полиция.

Полицаи от Териториалния инспекторат на гранична полиция в Гюргево са проверили на 3 септември автомобил с български регистрационни номера, управляван от белгийски гражданин. В автомобила са открити петима чуждестранни граждани, които възнамерявали да прекосят нелегално границата. Двама от мигрантите са пътували в багажника. 

Водачът е арестуван превантивно за срок от 30 дни по обвинение в трафик на мигранти, пише БТА. 

Проверката е установила, че мигрантите са граждани на Ирак и са били поети от шофьора на 2 септември в София с цел да бъдат превозени до Западна Европа.

Нелегалните пътници са предадени на българските власти за продължаване на разследването и налагане на предвидените от закона мерки.

 

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3