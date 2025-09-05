ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шуменските детски градини с приоритет: технологии ...

Зеленски се срещна външната министърка на Швеция в Ужгород

Украинският президент Володомир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна в Ужгород с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Двамата обсъдиха съвместни проекти в сферата на отбраната.

Украинският президент съобщи за срещата в комуникационното приложение "Телеграм".

"Заедно с шведската външна министърка Мария Малмер Стенергард обсъдихме съвместни проекти в отбраната и нуждите на нашите войници. Тя е днес в Ужгород, като това е втората ѝ визита в Украйна. Благодарен съм за нейната лична подкрепа за нашата страна", се казва в изявление на Зеленски, цитирано от БТА. 

"Благодарен съм на народа на Швеция, на правителството и на премиера, че подкрепят нашия народ от самото начало на пълномащабната руска инвазия", изтъкна Зеленски.

На сайта на украинската президентска канцелария се казва още, че Зеленски и шведската министърка са говорили за възможно увеличаване на инвестициите в украинското производство на дронове.

Володимир Зеленски е благодарил за четирите милиарда долара, които Швеция е отпуснала на Украйна тази година като помощ в сферата на отбраната.

"Това е наистина значителна помощ", подчерта украинският президент.

