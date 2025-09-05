ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро за злоупотреба с господстващо положение в рекламните технологии

Европейската комисия наложи глоба от почти 3 млрд. евро (2,95 млрд. евро) на "Гугъл" (Google), дъщерно дружество на "Алфабет" (Alphabet Inc.), за злоупотреба с господстващо положение на пазара на рекламни технологии. Компанията е задължена да спре практиките, с които е предоставяла предимство на собствените си рекламни борси пред конкурентите, предадоха информационните агенции.

Решението е взето на фона на напрегнати търговски отношения между ЕС и САЩ. Президентът Доналд Тръмп нееднократно е критикувал опитите на Брюксел да наложи ограничения върху американските технологични гиганти, пише БТА.

"Гугъл" съобщи, че ще обжалва санкцията. Лий-Ан Мълхоланд, вицепрезидент по регулаторните въпроси в компанията, заяви, че глобата е "необоснована" и изискваните промени ще затруднят работата на хиляди европейски компании.

Европейският комисар по антитръстовите въпроси Тереза Рибера заяви, че публичните институции трябва да действат, когато пазарите се провалят, за да предотвратят злоупотреби от страна на доминиращи играчи.

През 2023 г. Брюксел предупреди "Гугъл", че е ощетила онлайн издатели чрез предпочитане на собствената си програма за рекламен обмен. Предшественичката на Рибера – Маргрете Вестагер – посочи тогава, че само задължителна продажба на част от бизнеса може да реши проблемите. Вестагер прекара десетилетие в Европейската комисия, през което наложи на "Гугъл" глоби за над 8 млрд. евро по три различни дела, като две от тях впоследствие бяха частично отменени или намалени от съдиите на ЕС.

В САЩ също продължават антитръстовите проверки срещу компанията. Министерството на правосъдието обмисля допълнителни корективни мерки, включително евентуална продажба на платформата "Ад Мениджър" (Ad Manager), като изслушване по темата е насрочено за 22 септември.