Путин заплаши, че всеки западен войник, стъпил в Украйна, става мишена за Москва (Обзор)

След София шефът на Европейския съвет отиде в Киев

Руският президент отхвърли предложенията на Коалицията на желаещите за изпращане на мироопазващи войски в Украйна, след като бъде договорено евентуално примирие. Владимир Путин заплаши, че всеки западен войник, който стъпи в източноевропейската страна, ще бъде разглеждан като мишена за руските сили.

“Една от основните причини за войната е опитът да се включи Украйна в НАТО. Така че ако там се появят войски, особено по време на продължаващите военни действия, ние приемаме, че те ще бъдат легитимни цели за унищожаване”, предупреди Путин.

Реакцията му е ден след поредната среща на Коалицията на желаещите в Париж. В края ѝ френският лидер Еманюел Макрон съобщи, че 26 държави са готови да гарантират сигурността в Украйна по въздух, земя и море.

Путин отхвърли и всякакви надежди за евентуално примирие с Киев

в близко бъдеще. Той намекна, че юридически и технически пречки, създавани от украинска страна, правят спирането на огъня невъзможно.

“Вече многократно съм казвал, че съм готов да се срещна със Зеленски. Но не виждам голям смисъл. Ще ме питате защо? Ами защото ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси. Дори и да има политическа воля за тях, в което се съмнявам, има юридически и технически трудности”, обясни той.

Въпреки това Путин преповтори поканата си към украинския президент да се срещнат в Москва. За пръв път той го предложи по време на посещението си в Китай по-рано тази седмица. Президентът увери, че сигурността на противника му ще бъде гарантирана.

“Украинската страна иска тази среща и я предлага. Аз казвам: Готов съм, моля, елате. Ние определено ще осигурим условия за съвместна работа и сигурност. Гарантирам го на 100%”, поясни Путин.

Киев отхвърли предложението напълно, като обвини Русия, че отново се опитва да забави мирните усилия, вместо да работи за тях.

“Смятам, че Русия прави всичко възможно, за да забави процеса. Нашите американски партньори ми казаха, че Путин ме е поканил в Москва. Според мен, ако някой иска срещата да не се състои, той трябва да ме покани в Москва”, коментира Зеленски.

Освен това той определи решенията, взети от Коалицията на желаещите, като първата конкретна стъпка към спирането на огъня. Относно броя на войниците, които биха отишли в Украйна, президентът каза: “Със сигурност ще става въпрос за хиляди, а не само за няколкостотин”.

Изказването на Зеленски бе в петък след среща с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. След късната си визита в София той пристигна в Украйна, за да участва в събитие, посветено на устойчивостта на украинските общини и тяхното възстановяване по пътя на евроинтеграцията.

По време на визитата си Коща съобщи, че

делегация от представители на ЕС

ще посети Вашингтон, за да работи със САЩ по по-нататъшни санкции срещу Русия.

“Трябва да принудим Путин да седне на масата за преговори. Само голям международен натиск може да направи това реалност. Ние сме готови да ги приложим. Работим със САЩ и други партньори, които споделят нашето виждане, за да увеличим натиска чрез по-нататъшни санкции”, заяви Коща.

По време на срещата на Коалицията на желаещите в Париж американският президент Доналд Тръмп призова Европа да спре да купува руски петрол, за да увеличи натиска върху Кремъл.

Служител на Белия дом е разкрил пред Ройтерс, че републиканецът е настоял и да се окаже икономически натиск върху Китай заради финансирането на военните усилия на Русия. В петък американският президент за пръв път намекна за разрив в отношенията си с Москва

“Изглежда, че сме загубили Индия и Русия в полза на дълбокия и мрачен Китай. Нека да имат дълго и проспериращо бъдеще заедно!”, възкликна той.

