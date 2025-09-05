ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Египет: Няма да допуснем масово разселване на палестинци

Египет: Няма да допуснем масово разселване на палестинци

Египет заяви днес, че няма да допусне масово разселване на палестинци и го заклейми като геноцид, като засили критиките си към офанзивата на Израел в Газа в момент, когато хиляди жители на град Газа, пренебрегват израелските призиви да го напуснат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Разселването е недопустимо и е "червена линия" за Египет, и ние няма да го позволим", каза египетският външен министър Бадр Абделати пред журналисти в Никозия.

"Подобно разселване ще доведе до унищожаване и ще сложи край на палестинската кауза и не съществува нито законово, нито морално или етично основание да се прогонват хората от тяхната земя", допълни министърът.

Неговите коментари са в съзвучие с втвърдяването на реториката на Кайро тази година срещу действията на Израел в ивицата Газа, която граничи с Египет, независимо че арабската страна посредничи заедно с Катар и САЩ за сключване на споразумение за прекратяване на огъня в продължаващата почти две години война. 

"Това, което се случва там, е нечувано. Това е чиста проба геноцид, масово избиване на цивилни, изкуствено създаден глад от Израел", добави Абделати.

Израелските власти засега не са отговорили на запитванията за коментар на Ройтерс.

