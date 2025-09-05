България няма да прати военни в Украйна, но Турция, Германия и още 24 вече се подготвят (Обзор)

Някои ще се включат с жива сила, други като страната ни - с техника и обучения, но никой не отива на фронта

България няма да изпраща войници в Украйна, но югоизточната ни съседка Турция е една от 26-те държави, изразили готовност да пратят там мироопазващи сили.

Това стана ясно след среща на премиера Росен Желязков с председателя на Европейския съвет Антонио Коща в София.

В четвъртък Желязков се включи дистанционно в среща в Париж на т.нар. коалиция на желаещите - форматът на държавите, които помагат на Украйна и ще участват във възстановителния ѝ процес след края на войната. След това френският президент Еманюел Макрон обяви, че 26 държави са изразили готовност да пратят военни, но не да се бият на фронта, а като мироопазващи сили след края на военната агресия. Той спомена само Италия, Полша и Германия.

Немският канцлер Фридрих Мерц обаче уточни, че страната му ще реши за военна намеса, когато се уточнят общите намерения. А италианската премиерка Джорджа Мелони твърдо заяви, че няма да прати жива сила, но биха следили за спазване на евентуален мирен договор, както и с обучения на военни извън територията на Украйна.

Коалицията няма конкретен списъчен състав, но е от 30-31 държави, основно членки на ЕС и НАТО, така че

България е една от малкото страни, които са отказали

В срещата в Париж участва и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който по-късно кацна в София за разговор с Желязков. Визитата му бе част от обиколка на столиците на държавите от ЕС.

На брифинг късно вечерта в резиденция “Бояна” Коща изреди и някои от другите държави, които ще участват: Норвегия, Исландия, Турция, както и Канада, Нова Зеландия и Австралия. Той обясни, че всяка държава ще се включи по различен начин спрямо собственото си законодателство и решения.

26 от страните членки на тази коалиция са се съгласили да интегрират усилията си да предоставят гаранции за сигурност в Украйна, за да се гарантира дългосрочен мир, като сила за укрепване на украинската армия и за възпиране на бъдещи атаки от Русия. Тези 26 държави имат различни правила, роли, някои от тях ще имат хора на място - може би в Черно море, може би летателни апарати във въздуха, но това е спрямо техните решения и закони, обяви Коща.

Той обясни, че ЕС ще осигури финансова подкрепа на украинската армия, ще удължи и разшири мисията си за учения и възстановяване на украинските сили, за отбраната им и най-вече за присъединяването на Украйна към ЕС.



България ще се придържа към решението на Народното събрание да не праща хора в Украйна, категоричен бе премиерът.

Ние ще се включим с антиминни и спомагателни кораби

в Черно море, както и с летищна и друга спомагателна инфраструктура. Желязков акцентира на важността на Черно море - на него не може да се гледа просто като на басейн, а като част от европейската система за сигурност. Затова България ще работи за изграждане на Черноморски център за морска сигурност заедно с Румъния и Турция. Коща благодари на страната ни за последователната подкрепа за Украйна и за усилията за засилването на отбранителните способности на ЕС. На срещата в “Бояна” е бил поставен и въпросът за интеграцията на Западните Балкани и конкретно за приема на Северна Македония. Единственият път напред е пълното изпълнение на договореностите от юли 2022 г. без възможност за тяхната ревизия, посочи Желязков. И

специално акцентира върху правата на българите

там. От своя страна Коща увери, че каквото е договорено, е договорено и трябва да се спазва. Но допълни, че не трябва да забравяме, че северномакедонците вече са променили знамето и името си и имат нужда от уверение, че няма да им бъдат поставяни допълнителни условия.