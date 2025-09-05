ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на авиоотряда вече може да откаже да вози Ки...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21242135 www.24chasa.bg

Любител археолог намери зъб на мамут на брега на Рейн

1624
Мамут. Илюстрация: Рixabay

Археолог любител е открил зъб на мамут с дължина около 30 сантиметра на брега на Рейн, съобщиха от службите за опазване на околната среда в германския град Бон.

„Състоянието на находката е необичайно добро", каза експертът Филип Шулте, добавяйки, че зъбът вероятно се е намирал под вода, което го е предпазило от контакт с въздуха. Той датира зъба на възраст между 15 000 и 125 000 години. Находката, тежаща 4 килограма, показва типичните за кътници следи от употреба по повърхността. Тя ще бъде подложена на консервация в музея Рур в Есен, за да се предотврати влошаване, каза Шулте.

Откритието е дело на Рустам Вагнер, 44-годишен любител археолог, който е съобщил за това на властите, както се изисква от закона. „Търся по бреговете на Рейн от години", каза той, добавяйки, че преди това е правил находки от келтския и римския период, докато е упражнявал хобито се. Сред предишните находки на Вагнер са монети, часовници и невзривени боеприпаси. Зъбът на мамут е намерен точно срещу телевизионната кула в Дюселдорф. Първоначално находката го озадачава, но скоро разбира какво е. „Някои хора биха го подминали", казва той, съобщава БТА.

Бивни на мамут са намерени през 2012 г., когато в града се е строила подземна железопътна линия, а през същата година зъб на мамут е намерен на строителна площадка в град Гелзенкирхен на север.

Мамут. Илюстрация: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3