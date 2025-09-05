ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на авиоотряда вече може да откаже да вози Ки...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21242256 www.24chasa.bg

Ким Чен Ун се завърна в Северна Корея с бронирания влак и дъщеря си

2076
Лидерът на КНДР Ким Чен Ун. СНИМКА: Официален сайт на КНДР.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се завърна този следобед в Пхенян след посещение в Китай, съобщи днес севернокорейската държавна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Поредица от снимки, публикувани от държавните медии, показват как лидерът на Северна Корея, придружаван от дъщеря си Ким Джу-е се завръща със специална влакова композиция обратно в страната.

Дъщеря му беше видяна да го придружава и когато Ким слезе от бронирания си влак при пристигането му в Китай във вторник, но остана извън светлината на прожекторите по време на визитата.

Появата ѝ предизвика спекулации, че тя може да е определена от Ким за негов приемник, начело на управляваната от основаната от Ким Ир Сен семейна династия далекоизточна държава.

По-рано Ким Джу-е се е появявала заедно с баща си, за да наблюдава изпитания на балистични ракети, припомня БТА.

Ким Чен Ун и китайският президент Си Цзинпин потвърдиха тесните връзки между двете държави по време на първата си двустранна среща от шест години насам, припомня Ройтерс.

Лидерът на КНДР Ким Чен Ун. СНИМКА: Официален сайт на КНДР.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3