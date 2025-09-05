Ким Чен Ун се завърна в Северна Корея с бронирания влак и дъщеря си

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се завърна този следобед в Пхенян след посещение в Китай, съобщи днес севернокорейската държавна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.
Поредица от снимки, публикувани от държавните медии, показват как лидерът на Северна Корея, придружаван от дъщеря си Ким Джу-е се завръща със специална влакова композиция обратно в страната.
Дъщеря му беше видяна да го придружава и когато Ким слезе от бронирания си влак при пристигането му в Китай във вторник, но остана извън светлината на прожекторите по време на визитата.
Появата ѝ предизвика спекулации, че тя може да е определена от Ким за негов приемник, начело на управляваната от основаната от Ким Ир Сен семейна династия далекоизточна държава.
По-рано Ким Джу-е се е появявала заедно с баща си, за да наблюдава изпитания на балистични ракети, припомня БТА.
Ким Чен Ун и китайският президент Си Цзинпин потвърдиха тесните връзки между двете държави по време на първата си двустранна среща от шест години насам, припомня Ройтерс.