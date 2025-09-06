Международният панаир в Солун се открива днес

Тазгодишното 89-то издание на Солунския международен панаир (TIF) започва днес и ще продължи до 14 септември. Както съобщават организаторите, в него ще участват около 1100 изложители на изложбена площ от 33 хиляди квадратни метра и в рамките на 11 тематични експозиции. Това предаде БТА.

Тази година Солунският международен панаир ще има юбилеен характер, защото организацията, която го провежда - „Хелекспо“, навършва 100 години от основаването си. Тя е учредена през 1925 г., а на следващата година се провежда първото издание на изложението. От тогава то събира изложители от цял свят всяка година с прекъсване по време на Втората световна война и първите следвоенни години.

Изданието "Грийк рипортър" разказва, че идеята за създаването на международното търговско изложение е на Николаос Германос, професор по зоология в Солунския университет "Аристотел", а по-късно член на гръцкия парламент. Тогавашното правителство приема идеята, тъй като вижда в нея възможност за привличане на вниманието на международните пазари към Солун и Северна Гърция, както и за засилване на връзките с Балканите и Централна Европа.

Първото издание на панаира се провежда през октомври 1926 г. и привлича около 6000 участници, като само 310 от тях са от чужбина, отбелязва още англоезичното издание, като добавя, че две държави - Унгария и СССР - изпращат свои официални делегации на панаира. Събитието е посетено от около 150 000 души, което е впечатляващ брой за онзи период, коментира още "Грийк рипортър".

На тазгодишното изложение на Солунския панаир няма да има почетна страна. На пресконференция във вторник президентът на „Хелекспо“ Тасос Дзикас обясни, че е имало договореност с голяма държава от Азия, но геополитическата ситуация и войните в широкия регион са променили ситуацията, предаде гръцкия икономически сайт „Капитал“. Дзикас обаче уточни, че за 2026 г. има споразумение с „една много важна страна“, която ще бъде обявена скоро. България беше почетна страна на панаира през 2023 г.

В традиционната си програмна реч на откриването на Солунския международен панаир днес се очаква гръцкият премиер Кириакос Мицотакис да обяви трайни мерки в подкрепа на доходите на средната класа с акцент върху семейството, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ. Според източници от правителството стойността на мерките ще бъде близо 1,5 млрд. евро.

Тази сума ще се прибави към пакета от мерки в размер на 1 млрд. евро, обявен през април, който предвижда възстановяване на стойността на един наем на наемателите и предоставянето на по 250 евро годишно на всички пенсионери с ниски доходи.

Мерките, които ще обяви Мицотакис днес, ще бъдат гласувани с държавния бюджет и ще влязат в сила от 1 януари 2026 г.

Също в рамките на 89-ото издание на Солунския международен панаир ще се състои форум, посветен на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. Събитието се организира от Българо-гръцката търговско-промишлена камара (BHCCI) и Green Transition Forum (GTF), предаде АНА-МПА.

Форумът, озаглавен "България среща еврото: Интеграция и икономически перспективи" (Bulgaria Meets the Euro: Integration and Economic Perspectives), ще се състои в Палата 16 на Солунския панаир. Събитието ще бъде открито от организаторите - Савас Карафилидис, президент на Българо-гръцката търговско-промишлена камара, и Моника Станишева, основателка на GTF.