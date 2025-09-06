ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп не знаел за тайната мисия на командоси, убил...

Времето София 21° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21243346 www.24chasa.bg

Мадуро: Венецуела е готова за въоръжена борба, ако САЩ атакуват страната

808
Президентът на Венецуела Николас Мадуро Снимка: Архив "24 часа"

Авторитарният лидер на Венецуела Николас Мадуро снощи заяви, че Каракас е готов да премине от "политическа фаза" към "етап на въоръжена борба" в случай на нападение от страна на САЩ на фона на ескалиращото напрежение между двете страни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"В момента се намираме в политическа фаза", каза Мадуро в коментар, излъчен по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV). "Но ако Венецуела бъде нападната по някакъв начин, ще преминем към етап на въоръжена борба", добави президентът на страната.

"Правителството на САЩ трябва да се откаже от плана си за насилствена смяна на режима във Венецуела и в цяла Латинска Америка и Карибския басейн", продължи Мадуро, като призова Вашингтон да зачита "суверенитета, правото на мир и независимост" на държавите в този регион.

Според публикации в американски медии вчера Министерството на отбраната на САЩ е наредило изпращането на 10 изтребителя Ф-35 в Пуерто Рико, за да помогнат в борбата с наркокартелите.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3