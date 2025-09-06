ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крадец избяга с влак, хванаха го на гарата в Мездр...

Пожар избухна в бившата централа на британската телевизия Би Би Си в западната част на Лондон

Около 100 пожарникара са се включили в гасенето на бившата централа на британската телевизия Би Би Си в Лондон. СНИМКА: АРХИВ

Около 100 пожарникари се отзоваха рано тази сутрин за пожар в бившата централа на британската телевизия Би Би Си в лондонския квартал Уайт Сити, съобщи обществената телевизия, цитирана от Ройтерс и БТА.

Лондонската противопожарна служба заяви, че пожарникари от Хамърсмит, Кенсингтън, Северен Кенсингтън и Чисуик, както и от близките пожарни служби са мобилизирани, след като са били повикани за пожар в 9-етажната сграда малко след 03:00 ч. сутринта (05:00 ч. българско време).

Пожарът е обхванал горните етажи на сградата, горят ресторант, външна настилка и вентилационни въздуховоди, съобщиха от пожарната, като е възможно да са засегнати и неизвестен брой апартаменти.

Причината за пожара все още е ясна. Засега няма данни за жертви или ранени, нито за размера на нанесените щети.

