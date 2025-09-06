Аварийни екипи продължават операциите по издирване и спасяване след свлачището в Судан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аварийни екипи в суданския регион Дарфур продължават операциите по издирване и спасяване, след като миналия уикенд свлачище помете село Тарсин в планините Мара, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според Франческо Ланино от хуманитарната организация "Спаси децата" близо 1000 души се смята, че са загинали, а около 5000 животни са затрупани под калта. По думите му има риск от замърсяване на водата, поява на епидемии и нови свлачища. До момента са открити телата на около 300 души, но точният брой на останалите затрупани под отломките е неизвестен.

Говорител на ООН посочи, че броят на жертвите може да е между 300 и 1000 души.

Предвид труднопроходимия терен и разрушената инфраструктура хуманитарните работници сега се грижат за около 150 оцелели, 40 от които са деца.

"Хората са загубили всичко. Те са травмирани и не знаят какво да правят оттук нататък", каза Ланино.

Освен местните жители на Тарсин, в селото са намерили убежище и хора, бягащи от гражданската война в Судан. Мнозина са смятали, че мястото е безопасно преди трагедията.

"Половината планина се срина", разказа Ланино за случилото се в неделя следобед, когато повечето хора са били по домовете си.