ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крадец избяга с влак, хванаха го на гарата в Мездр...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21243854 www.24chasa.bg

Аварийни екипи продължават операциите по издирване и спасяване след свлачището в Судан

848
Свлачището в Дарфур Снимка: Екс/African News feed.

Аварийни екипи в суданския регион Дарфур продължават операциите по издирване и спасяване, след като миналия уикенд свлачище помете село Тарсин в планините Мара, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според Франческо Ланино от хуманитарната организация "Спаси децата" близо 1000 души се смята, че са загинали, а около 5000 животни са затрупани под калта. По думите му има риск от замърсяване на водата, поява на епидемии и нови свлачища. До момента са открити телата на около 300 души, но точният брой на останалите затрупани под отломките е неизвестен.

Говорител на ООН посочи, че броят на жертвите може да е между 300 и 1000 души.

Предвид труднопроходимия терен и разрушената инфраструктура хуманитарните работници сега се грижат за около 150 оцелели, 40 от които са деца.

"Хората са загубили всичко. Те са травмирани и не знаят какво да правят оттук нататък", каза Ланино.

Освен местните жители на Тарсин, в селото са намерили убежище и хора, бягащи от гражданската война в Судан. Мнозина са смятали, че мястото е безопасно преди трагедията.

"Половината планина се срина", разказа Ланино за случилото се в неделя следобед, когато повечето хора са били по домовете си.

Свлачището в Дарфур Снимка: Екс/African News feed.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3