ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крадец избяга с влак, хванаха го на гарата в Мездр...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21243901 www.24chasa.bg

„Хизбула": Планът за разоръжаване е шанс за разум и мъдрост

936
Ливанският президент Джоузеф Аун, премиерът Наваф Салам и членове на кабинета по време на заседание на кабинета, на което се обсъжда плана на армията за разоръжаване на Хизбула. СНИМКА: РОЙТЕРС

"Хизбула" приема вчерашното правителствено заседание за плана на ливанската армия за разоръжаване на групировката като "възможност за връщане към разума и мъдростта, за да се предотврати падането на Ливан в неизвестността", каза официалният ѝ представител Махмуд Кмати, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ливанското правителство одобри вчера предложението на армията, което предвижда разоръжаване на "Хизбула", и обяви, че армията ще започне прилагането му. Не беше посочен конкретен срок за изпълнение, а кабинетът подчерта, че армията разполага с ограничени ресурси.

Правителството също така предупреди, че продължаващите военни действия от страна на Израел на територията на Ливан може би ще попречат за постигането на напредък по плана.

Ливанският президент Джоузеф Аун, премиерът Наваф Салам и членове на кабинета по време на заседание на кабинета, на което се обсъжда плана на армията за разоръжаване на Хизбула. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3