„Хизбула": Планът за разоръжаване е шанс за разум и мъдрост

"Хизбула" приема вчерашното правителствено заседание за плана на ливанската армия за разоръжаване на групировката като "възможност за връщане към разума и мъдростта, за да се предотврати падането на Ливан в неизвестността", каза официалният ѝ представител Махмуд Кмати, цитиран от Ройтерс и БТА.

Ливанското правителство одобри вчера предложението на армията, което предвижда разоръжаване на "Хизбула", и обяви, че армията ще започне прилагането му. Не беше посочен конкретен срок за изпълнение, а кабинетът подчерта, че армията разполага с ограничени ресурси.

Правителството също така предупреди, че продължаващите военни действия от страна на Израел на територията на Ливан може би ще попречат за постигането на напредък по плана.