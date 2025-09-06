Журналисти в Аржентина: Нападките на президента Милей насърчават омраза

На общо събрание вчера представители на медиите в Аржентина изразиха сериозно безпокойство от нарастващото напрежение в публичното пространство заради обидите от страна на президента Хавиер Милей и случаите на насилие срещу журналисти, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Асоциацията на аржентинските журналистически организации, в която членуват 180 медии, обърна специално внимание в доклада си за свободата на словото на повтаряния от Милей лозунг "Не мразим достатъчно журналистите". Според журналистическата асоциация това е опасен призив за насаждане на омраза срещу тази професия, който вече се възприема за нещо обичайно сред поддръжниците на правителството, разпространява се масово онлайн и индиректно подготвя почвата за физическо насилие.

Асоциацията все пак отбелязва като положителен знак изявлението на президента Милей от началото на август, в което той каза, че ще престане да обижда хората. Въпреки това самият президент добави, че изказването му се отнася основно за политическите му опоненти, "които се хващат за това, защото нямат интелектуалния капацитет да обсъждат идеите по същество".

Припомнят се случаите на насилие срещу журналисти през последните месеци, сред които и действията на силите за сигурност по време на протестите на пенсионери пред парламента в Буенос Айрес.

Особено безпокойство буди и опитът на съдебната власт да наложи предварителна цензура. Става дума за изтичане на аудиозаписи, приписвани на сестрата на президента Карина Милей, която е и ръководителка на канцеларията му, във връзка с предполагаем корупционен скандал. Изпълнителната власт получи от съда разрешение за временно ограничаване на разпространението на нови записи.

Според Асоциацията на аржентинските журналистически организации дори записите да са с неясен или незаконен произход, това представлява "очевидно и недопустимо ограничаване на свободата на словото и пресата", противоречи на Конституцията и съдебната практика на страната и влошава правото на гражданите в Аржентина да бъдат информирани по въпроси от обществен интерес.