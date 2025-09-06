КМГ: Китай въвежда антидъмпингови мерки върху вноса на свинско месо с произход от Европейския съюз

Китай ще въведе временни антидъмпингови мерки върху определени видове свинско месо и свински продукти с произход от Европейския съюз (ЕС), считано от 10 септември, според предварително решение, обявено от Министерството на търговията в петък.

Този внос е свързан с дъмпинг и е причинил значителни щети на местната индустрия, се казва в решението, публикувано на уебсайта на министерството.

Властите решиха да въведат временни антидъмпингови мерки под формата на депозити върху този внос. Вносителите са длъжни да предоставят депозити на китайските митнически власти въз основа на ставките, определени за всяка компания. Според министерството, процентът на депозита ще варира от 15,6% до 62,4%.

В отговор на искане от местни производители, министерството започна разследването на 17 юни миналата година, а този юни реши да го удължи до 16 декември.

„Китай проявява последователно предпазливост и сдържаност при използването на мерки за търговска защита", заяви говорител на министерството, добавяйки, че страната твърдо се противопоставя на злоупотребата с такива мерки и е готова да работи с ЕС чрез диалог и консултации, за да справяне с търговските търкания.

„Разследването ще продължи в строго съответствие с китайските закони и правилата на СТО, като се гарантират правата на всички заинтересовани страни, като окончателното решение ще бъде взето обективно и справедливо въз основа на резултатите от разследването", добави говорителят.