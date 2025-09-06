Хърватия планира да се присъедини към Коалицията за дронове

Хърватия възнамерява да се присъедини към международната Коалиция за дронове, ръководена от Латвия и Великобритания, чиято цел е да гарантира сигурна верига за доставки на дронове на Запад, обяви хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман, цитиран от хърватската новинарска агенция ХИНА и БТА.

Гърлич Радман бе на официално посещение вчера в Латвия, където направи съобщението. Той определи Рига като добър партньор за Хърватия, но по думите му има възможност и желание за по-нататъшен напредък в двустранните отношения.

„Хърватия и Латвия споделят сходна история и нашият опит осигурява солидна основа за взаимно разбирателство и тясно партньорство", каза Радман след срещата с латвийската си колега Байба Браже. Той обяви сътрудничество в транспортната инфраструктура, цифровизацията и информационните технологии, електротехническата промишленост и хранителния и фармацевтичния сектор.

Хърватският външен министър подчерта сътрудничеството в отбранителната промишленост, обявявайки намерението на Хърватия да се присъедини към Коалицията за дронове, създадена от Латвия и Великобритания през февруари миналата година. Според латвийското Министерство на отбраната коалицията има за цел да осигури превъзходството на Украйна в областта на безпилотните летателни апарати чрез стабилни доставки на дронове, да подкрепи западното производство на дронове и да засили оперативните способности.

„Постигнахме съгласие за безкомпромисна подкрепа на суверенитета и териториалната цялост на Украйна и че само украинският народ трябва да решава собственото си бъдеще", каза министърът след срещата.

Освен Латвия, Великобритания и Украйна коалицията включва Белгия, Чехия, Дания, Франция, Естония, Италия, Литва, Нидерландия, Люксембург, Полша, Германия и Швеция, както и членовете на НАТО Турция и Норвегия, а също така Австралия, Канада и Нова Зеландия.