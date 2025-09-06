Юкио Хатояма: Бях в Пекин с дух на размисъл и разкаяние, трябва да се поучим и помним историята

„В миналото японската агресия отне живота на много хора. Като японец, като бивш министър-председател, присъствах на честването в Пекин с дух на размисъл и разкаяние. Трябва да се изправим пред историята, да се поучим от нея за да образоваме бъдещите поколения", заяви бившият японски премиер Юкио Хатояма в коментар за присъствието си на честването по повод 80-годишнината от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел пък заяви, че речта на Си Дзинпин на честването е била „призив към страните по света да работят заедно за по-справедлив и рационален международен ред, който ще даде възможност на всяка държава за равноправното развитие".

Сръбският президент Александър Вучич определи казаното от Си Дзинпин като „сигнал към целия свят, че Китай ще продължи да се развива по мирен път, както и на решимостта му да защитава сигурността и стабилността на света, което именно се нуждаем в момента".