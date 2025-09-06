ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един от биячите на полицейския шеф бил пълен отлич...

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21244431 www.24chasa.bg

Атина: Електроенергийният проект с Кипър няма да бъде спрян, въпреки турските възражения

1148
Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис СНИМКА: Х/@oulosP

Непоколебимият ангажимент на Гърция за осъществяване на електроенергийната връзка между Гърция и Кипър беше потвърден от министъра на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис в телевизионно интервю за Ойкономикос Тахидромос, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА. Той обаче подчерта, че икономическата жизнеспособност е условие за осъществяване на проекта и че целта на гръцкото правителство е да изясни този въпрос. Герапетритис заяви, че разследването на Европейската прокуратура не се отнася до настоящото ръководство, а до предишното ръководство.

Относно възникналите реакции Герапетритис подчерта, че проектът е европейски, като в него участват и други страни от ЕС (Франция и Италия), че е защитен от международното право, и че според Гърция не трябва да има намеса. Той също така подчерта, че проектът за електроенергийна връзка между Гърция и Кипър няма да бъде спрян поради възраженията на Турция.

Във връзка с инцидента с турски рибари, Герапетритис беше попитан дали това е сигнал за завръщане на напрежението, което той отхвърли и подчерта, че инцидентът се е случил в международни води.

Коментирайки палестинския въпрос, той подчерта, че позицията на правителството през последните две години е била, че трябва да има място за мир и прекратяване на военните действия, за да може да се осъществява дипломация и безпрепятствен поток от хуманитарна помощ.

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис СНИМКА: Х/@oulosP

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3