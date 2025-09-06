ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един от биячите на полицейския шеф бил пълен отлич...

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21244444 www.24chasa.bg

В САЩ задържаха 475 души при акция на миграционните служби срещу нелегални работници

988
Акцията била насочена към един от най-големите и важни производствени обекти в щата фабрика на "Хюндай Мотър". СНИМКА: АРХИВ

Имиграционните власти в САЩ съобщиха, че са задържали 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, при мащабна акция на федерални агенти в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи АП, цитирана от БТА.

Ръководителят на разследването от Службата за вътрешна сигурност в Джорджия Стивън Шранк заяви, че акцията в четвъртък е резултат от няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници. Акцията била насочена към един от най-големите и важни производствени обекти в щата фабрика на "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) на стойност 7,6 милиарда долара, в която от година насам се сглобяват електромобили.

Акцията е била съсредоточена основно върху съседен производствен обект, който все още е в процес на изграждане. Там "Хюндай Мотър" работи в партньорство с "ЕлДжи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution) за производство на батерии за електрически автомобили.

Според документи, внесени в съда тази седмица, прокуратурата все още не знае коя точно компания или подизпълнител е наел "стотици нелегални работници". В съдебното становище се посочва, че към момента не е известен истинският работодател на незаконно наетите лица.

Правителството на Южна Корея изрази безпокойство и съжаление във връзка с акцията, насочена към южнокорейски граждани.

Южнокорейците рядко попадат под прицела на имиграционните власти в САЩ в сравнение с други националности. Според статистиката на имиграционните служби до 30 септември 2024 г. са били депортирани 46 южнокорейци от над 270 000 депортации на чужденци от различни националности.

Акцията била насочена към един от най-големите и важни производствени обекти в щата фабрика на "Хюндай Мотър". СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3