ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един от биячите на полицейския шеф бил пълен отлич...

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21244474 www.24chasa.bg

Хърватия няма да изпраща войници в Украйна чрез Коалицията на желаещите

864
Андрей Пленкович КАДЪР: Екс/@AndrejPlenkovic

Различните държави имат различни форми на предоставяне на помощ на Украйна, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович по време на посещението си в северния хърватски град Вировитица вчера. Той потвърди, че хърватските войници няма да отидат в Украйна и че подобна позиция е ясна от години, съобщават хърватските медии, цитирани от БТА.

„Твърдението на президента Зоран Миланович, че правителството и парламентът са готови да го направят, не е вярно. Ние, като държава и правителство, а вярваме, че и по-голямата част от хърватския народ споделя тази позиция, сме солидарни с Украйна като жертва на руската агресия и политиката на (руския президент Владимир) Путин. Досега сме предоставили на Украйна 14 пакета военна помощ и ще продължим тази подкрепа. Изпращането на войски в Украйна не е единственият начин за помощ. Имате страни като Полша и Италия, които също са в Коалицията на желаещите, както Хърватия, но и те не изпращат войници", заяви Пленкович.

Коментирайки изявлението на Путин, че Русия ще разглежда западните военни сили, разположени в Украйна, като легитимни цели, Пленкович каза, че „това изречение описва по най-добрия възможен начин защо сигурността на Украйна е важна за цяла Европа".

Андрей Пленкович КАДЪР: Екс/@AndrejPlenkovic

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3