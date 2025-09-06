Египет отхвърли като "глупости" твърденията за доброволно разселване на палестинци

Египетският министър на външните работи Бадр Абделати, чиято страна има ключова роля в усилията за край на войната в Газа, заяви днес, че това да се описва като доброволно разселването на палестинци е "глупост", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано Израел призова жителите на град Газа да напуснат и да се отправят на юг, докато израелските сили продължават настъплението си към най-големия град в анклава.

"Ако гладът (в Газа) е умишлено предизвикан, той цели да прогони жителите от земята им. Глупост е да казваме, че това е доброволно разселване", каза Абделати на съвместна пресконференция с генералния комисар на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци Филипе Лазарини.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи идеята да се позволи на палестинците в Газа да напуснат доброволно и предложи други държави да ги приемат. Канцеларията на Нетаняху заяви вчера, че той е имал предвид основното човешко право на всеки да избира къде да живее, особено във време на война.

Египетският министър каза още, че вчера е разговарял с американския специален пратеник Стив Уиткоф и двамата са обсъдили усилията за прилагане на практика на последното предложение за мир. Той обвини Израел за неотстъпчивостта му, както се изрази той, заради която има забавяне при постигането на примирие.

"Хамас" се съгласи през август на предложението за 60-дневно спиране на огъня с Израел, което включва освобождаване на половината заложници, останали в Газа, и освобождаването на палестински затворници от затвори в Израел.

Египетски представител каза, че предложението, прието от "Хамас", е включвало спиране на израелските военни операции за 60 дни и разработване на рамка за всеобхватна сделка за спиране на конфликта.

Няколко дни по-късно Нетаняху заяви, че Израел незабавно ще продължи преговорите за освобождаване на всички заложници в Газа и спиране на войната, но съгласно условия, приемливи за Израел.