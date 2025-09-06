ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иванов и Василев преди финала на US Open: Мечтаехм...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21244731 www.24chasa.bg

Израел унищожи многоетажна сграда в Газа

648
Палестинец тича край разрушена при израелски въздушен удар сграда в Газа. СНИМКА: РОЙТЕРС

Израел унищожи днес многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа, съобщиха очевидци малко след като израелската армия бомбардира периметър, в който бе отправила предупреждение за евакуация на жителите, предаде АФП, цитирана от БТА.

Армията "удари преди малко многоетажна жилищна сграда, използвана от терористичната организация "Хамас" в град Газа", се съобщава във военно комюнике. Очевидци казаха за АФП, че става дума за сградата "Суси", намираща се до сградата "Руя", която израелската армия обяви по-рано, че иска да бомбардира.

На видеа в социалните мрежи се вижда как блокът, висок около 15 етажа, се срутва след експлозии и вдига голям облак от прах.

Министърът на отбраната Израел Кац сподели едно от тях и написа в "Екс": "Продължаваме". Вчера, след унищожаването на подобен блок в Газа, той написа "Започнахме".

Палестинец тича край разрушена при израелски въздушен удар сграда в Газа. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3