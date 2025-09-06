ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Берлин не е плащал на талибанския режим да приема афганистанци, депортирани от Германия

Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Германското правителство не е плащало на ислямисткия талибански режим в Афганистан да приема афганистански граждани, депортирани от Германия, каза днес говорителка на министъра на вътрешните работи Александър Добринт, цитирана от ДПА, цитирана от БТА.

Изказването бе направено след запитване от партията "Левите" за това дали талибаните са получили пари, за да приемат в страната 81 мъже, депортирани през юли.

Германски провинциални правителства заявиха, че мъжете са били съдени за престъпления, сред които убийства, сексуални посегателства, престъпления, съпътствани от насилие, и нарушения, свързани с наркотици.

По време на наземните процедури на летището в 38 случая са били използвани т.нар. ограничителни средства, съобщи правителството.

Полетът през юли бе осъществен с помощта на "държавата Катар в рамките на съвместното стратегическо партньорство в областта на сигурността, без да е било предоставено каквото и да е възнаграждение", заяви правителството.

Клара Бюнгер, говорителка на партия "Левите" по въпросите на вътрешната политика, заяви, че тази информация е незадоволителна.

"Федералното правителство харчи огромни суми за полети за депортация, сътрудничи с автократи и твърди, че това създава повече сигурност – това е лъжа", каза тя.

Говорителка на Добринт заяви, че той иска да ускори депортациите на афганистанци към родината им.

"Федералното правителство работи интензивно за създаване на постоянен механизъм за връщане", каза тя пред ДПА. За тази цел "се разглеждат всички варианти - както от правна, така и от оперативна гледна точка", добави тя.

Не е ясно дали подобни депортации също ще бъдат организирани с помощта на Катар.

