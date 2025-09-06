ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оставиха в ареста и четвъртия от биячите на русенс...

Българка се оплака, че е отвлечена, изнасилвана и малтретирана в апартамент в Солун

Тони Маскръчка

Гръцката полиция.

44-годишна жена от България е преживяла кошмарни моменти от мъжа, когото е срещнала през юни и с когото е решила да остане в Солун, съобщава сайтът "Тестивал". 

45-годишният мъж, от началото на юни, когато са се запознали, допреди няколко дни, я е държал незаконно в апартамент в центъра на града, малтретирал я и я изнасилвал. Българката дори твърдяла, че мъжът е слагал лекарства в храната ѝ и е откраднал полицейската ѝ лична карта.

Мъжът е бил открит и арестуван от полицията по обвинения в изнасилване, отвличане, присвояване на документи, телесна повреда, заплахи и кражба. Според гръцката полиция арестуваният мъж е завел дело срещу 44-годишната жена за невярно обвинение, но тя е била арестувана и освободена с устно разпореждане на прокурора. На жалбоподателката е върната личната ѝ карта и личните ѝ вещи.

Гръцката полиция.

