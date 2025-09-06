Тодор Тагарев: Путин живее в свой измислен свят, в който е император, но не му се получава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парадът в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война изпрати ясно политическо послание към света от участниците. Това заяви в „Офанзива" по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.

„Избраната дата няма много общо с присъстващите лидери. Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт, а още по-малко Северна Корея", подчерта Тагарев.

Той обърна внимание и на дрехите на Си Дзинпин, напомнящи тези на Мао Дзъдун – сигнал за историческа приемственост и идеологическо позициониране.

„Си Дзинпин успешно се възползва от създадената от самия него ситуация – чрез парада в Китай се позиционира като лидер на антидемократичната част на света", коментира Тагарев.

„Владимир Путин живее в свой измислен свят, в който се възприема като император – но не му се получава. Не успява да постигне дори малка част от целите си в Украйна", посочи бившият министър.

По думите му предположенията, че САЩ ще отдалечат Русия от Китай, не се оправдават: „Имаше очаквания, че с втори мандат на Доналд Тръмп Вашингтон ще опита да отдръпне Русия от орбитата на Китай. Стана точно обратното – Москва вече е плътно в китайската орбита", каза още той.