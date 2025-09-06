ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21245539 www.24chasa.bg

Хипопотам преобърна лодка в Кот д'Ивоар, 11 души са в неизвестност

2892
Хипопотам Снимка: Pixabay

Единадесет души, сред които и деца, са в неизвестност, след като хипопотам преобърна лодка в югозападната част на Кот д'Ивоар.

Министърът на националното единство и солидарност на западноафриканската страна, Мис Белмонд Дого, написа във Facebook, че сред изчезналите има жени, малки момичета и бебе, пише американският седмичник Barron's.

Тя каза, че хипопотамът е преобърнал тясната лодка, подобна на кану, в петък, докато тя се движела по река Сасандра близо до град Буйо.

Трима души са оцелели след инцидента и са били спасени, а „продължава търсенето с надеждата да бъдат намерени изчезналите жертви", каза тя.

Хипопотам Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3