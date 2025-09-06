Хипопотам преобърна лодка в Кот д'Ивоар, 11 души са в неизвестност

Единадесет души, сред които и деца, са в неизвестност, след като хипопотам преобърна лодка в югозападната част на Кот д'Ивоар.
Министърът на националното единство и солидарност на западноафриканската страна, Мис Белмонд Дого, написа във Facebook, че сред изчезналите има жени, малки момичета и бебе, пише американският седмичник Barron's.
Тя каза, че хипопотамът е преобърнал тясната лодка, подобна на кану, в петък, докато тя се движела по река Сасандра близо до град Буйо.
Трима души са оцелели след инцидента и са били спасени, а „продължава търсенето с надеждата да бъдат намерени изчезналите жертви", каза тя.