Хипопотам преобърна лодка в Кот д'Ивоар, 11 души са в неизвестност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Единадесет души, сред които и деца, са в неизвестност, след като хипопотам преобърна лодка в югозападната част на Кот д'Ивоар.

Министърът на националното единство и солидарност на западноафриканската страна, Мис Белмонд Дого, написа във Facebook, че сред изчезналите има жени, малки момичета и бебе, пише американският седмичник Barron's.

Тя каза, че хипопотамът е преобърнал тясната лодка, подобна на кану, в петък, докато тя се движела по река Сасандра близо до град Буйо.

Трима души са оцелели след инцидента и са били спасени, а „продължава търсенето с надеждата да бъдат намерени изчезналите жертви", каза тя.