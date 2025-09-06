Макрон с реч по случай 35 г. от обединението на Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон ще се включи през октомври в празненствата по случай 35-ата годишнина от обединението на Германия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Очаква се Макрон да произнесе реч в западната германска провинция Саар на 3 октомври – Деня на германското единство.

"Това несъмнено ще бъде един от най-европейските Дни на германското единство, които сме имали", каза Анке Релингер, премиер на Саар. Тя е част и от Бундесрата, горната камара на парламента, който представлява 16-те германски федерални провинции.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде сред поканените 900 гости от областта на политиката, бизнеса, религията и гражданското общество, които ще слушат речта на Макрон в конгресната зала в Зарбрюкен.

Френският президент ще бъде първият чуждестранен лидер, който говори на събитието от повече от 20 години, каза Релингер.

Германия се обединява през 1990 г., след като през ноември 1898 г. пада Берлинската стена, разделяла страната повече от 40 години по време на Студената война.