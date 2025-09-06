ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наталия Киселова поздрави Иван Иванов и Александър...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21245560 www.24chasa.bg

Макрон с реч по случай 35 г. от обединението на Германия

916
Президентът на Франция Еманюел Макрон

Френският президент Еманюел Макрон ще се включи през октомври в празненствата по случай 35-ата годишнина от обединението на Германия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Очаква се Макрон да произнесе реч в западната германска провинция Саар на 3 октомври – Деня на германското единство.

"Това несъмнено ще бъде един от най-европейските Дни на германското единство, които сме имали", каза Анке Релингер, премиер на Саар. Тя е част и от Бундесрата, горната камара на парламента, който представлява 16-те германски федерални провинции. 

Германският канцлер Фридрих Мерц ще бъде сред поканените 900 гости от областта на политиката, бизнеса, религията и гражданското общество, които ще слушат речта на Макрон в конгресната зала в Зарбрюкен.

Френският президент ще бъде първият чуждестранен лидер, който говори на събитието от повече от 20 години, каза Релингер.

Германия се обединява през 1990 г., след като през ноември 1898 г. пада Берлинската стена, разделяла страната повече от 40 години по време на Студената война. 

Президентът на Франция Еманюел Макрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3