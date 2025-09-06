Основната опозиционна партия в Турция с извънреден конгрес на 21 септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основната опозиционна партия в Турция обяви, че ще проведе извънреден конгрес на 21 септември, след като съд отстрани окръжното й ръководство в Истанбул заради обвинения в корупция, съобщиха днес представители на партията пред Франс прес, инфорзира

Решението идва на фона на нарастващия политически натиск върху Народнорепубликанска партия (НРП), след като тази седмица съд анулира резултата от окръжния конгрес на партията в Истанбул през октомври 2023 г., като в резултат са отстранени председателят на окръжната организация на НРП Йозгюр Челик и още 195 души.

Над 900 делегати на НРП вчера подадоха молба до избирателна комисия в столицата Анкара да разреши провеждането на конгреса, съобщи източник от партията пред Франс прес.

Очаква се конгресът да изготви партийна стратегия на фона на правната несигурност, с която се сблъсква НРП.

Лидерът на НРП Йозгюр Йозел определи предприетата стъпка с конгреса като „изцяло техническа и правна маневра“ в случай че съд произнесе подобна присъда за отстраняване на цялото ръководство на партията на 15 септември.

НРП, най-голямата опозиционна сила в турския парламент, спечели убедителна победа срещу управляващата Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г.

Оттогава представители на партията в местните власти са мишена на вълна от арести и съдебни дела. През март в затвора бе изпратен популярният и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинения в корупция, които той отрича.

Арестът и хвърлянето в затвора на Имамоглу, смятан за ключов съперник на Ердоган, предизвикаха най-масовите протести в страната от 2013 година.

Властите потушиха демонстрациите, като задържаха близо 2000 души, включително студенти и журналисти, повечето от които по-късно бяха освободени.

Във вторник съдът отстрани лидера на истанбулската организация на НРП и много партийни делегати и назначи екип от петима души, който да ги замени.

НРП обжалва решението.

Политическият анализатор Берк Есен каза пред Франс прес, че случилото се с истанбулската организация на НРП е „репетиция“ за по-голямото дело срещу националното ръководство на партията с цел НРП да бъде обезсилена като опозиционна сила.

Подобна съдебна процедура се води и срещу националното ръководство на партията, като делото, което се следи отблизо, ще се възобнови в Анкара на 15 септември.

Партиен източник каза пред Франс прес, че за да се увеличат шансовете молбата за извънреден конгрес да бъде приета, не са събрани подписи от 196-те делегати от Истанбул, които бяха изключени от партийния орган със съдебно решение.