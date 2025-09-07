ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата от държавния резерв вече е в Плевен

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21246752 www.24chasa.bg

Украински дронове са нанесли удари по център за обучение в Запорожката АЕЦ

892
Запорожката АЕЦ Снимка: КМГ

Украински дронове са нанесли удари по покрива на център за обучение в комплекса на Запорожката АЕЦ в Украйна, която е под руски контрол, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руската управа на атомната електроцентрала от снощи.

Руската администрация уточни, че са нанесени незначителни щети и че не е отчетено покачване на радиоационните нива, пише БТА.

Ударите са били нанесени на място, отстоящо на около 300 метра от блок на ядрен реактор, заяви управата в приложението "Телеграм".

"Този център е уникален - в него се намира единственото в света пълномащабно копие на зала с ядрени реактори, което е от стратегическа важност за обучението на персонала", гласи изявлението.

Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа - разполага с 6 ядрени реактора. Те не работят, но при все това централата се нуждае от енергоснабдяване, защото ядреното гориво трябва постоянно да се охлажда, посочва Ройтерс.

Украинското нападение не е възпрепятствало дейностите в централата, уточниха от назначената от Русия администрация.

"Оперативните норми на безопасност не бяха нарушени и радиационните нива се движат в рамките на нормалното", обърнаха внимание от управата на Запорожкаа АЕЦ.

Ройтерс прави уговорката, че не може да се провери достоверността на информацията, както и че за момента няма реакция от украинска страна.

Москва превзе Запорожката АЕЦ в първите седмици на настъплението си в Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

Запорожката АЕЦ Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3