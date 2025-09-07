ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата от държавния резерв вече е в Плевен

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21246788 www.24chasa.bg

Двама тежко ранени при срутване на покрива на супермаркет в Германия

884
Линейка Снимка: Pixabay

Двама души са били тежко ранени при частично срутване на покрива на супермаркет в Югозападна Германия вчера, съобщи ДПА, цитиранa от БТА.

Полицията обяви, че още двама души са с леки травми след инцидента в Лаухринген, близо до границата с Швейцария.

Покривът се е срутил в частта си над контролната зала в супермаркета в квартал "Валдшут", уточни говорител на полицията. Причините се изясняват.

По време на срутването - около 17:45 ч. местно време (18:45 бълг. вр.) супермаркетът е работил. Не е ясно колко клиенти са се намирали в него тогава, пояснява ДПА.

Линейка Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3