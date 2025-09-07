Двама тежко ранени при срутване на покрива на супермаркет в Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души са били тежко ранени при частично срутване на покрива на супермаркет в Югозападна Германия вчера, съобщи ДПА, цитиранa от БТА.

Полицията обяви, че още двама души са с леки травми след инцидента в Лаухринген, близо до границата с Швейцария.

Покривът се е срутил в частта си над контролната зала в супермаркета в квартал "Валдшут", уточни говорител на полицията. Причините се изясняват.

По време на срутването - около 17:45 ч. местно време (18:45 бълг. вр.) супермаркетът е работил. Не е ясно колко клиенти са се намирали в него тогава, пояснява ДПА.