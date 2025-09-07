Жена загина при руски обстрел в украинската Сумска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски обстрел по град Путивъл в украинската Сумска област уби жена, а седем души, сред които 9-годишно дете, бяха ранени, съобщи Укринформ, цитирано от БТА.

"В резултат от вражеска атака в покрайнините на Путивъл има една жертва и ранени", написа в канала си в приложението "Телеграм" председателят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Негова е информацията, че сред пострадалите има дете на 9 г.

Ранените са настанени в болница, а лекарите им оказват необходимите грижи, посочи Григоров, добавяйки, че обстоятелствата се изясняват.

Председателят на Градския съвет на Путивъл Костянтин Гаврилчук уточни, че в резултат на вражеското нападение на територията на града е загинала жена и са ранени седем души.

При руска атака срещу град Запорожие вчера са били ранени най-малко 15 души, като един от тях е в болница, припомня Франс прес, като цитира началника на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.