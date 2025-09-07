ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лисици тормозят жители на столичния квартал "Гео М...

Над 15 руски дрона атакуваха Одеса

Светлана Драгнева, БТА

1216
Дронове СНИМКА: Getty Images

Над 15 руски дрона атакуват украинския черноморски град Одеса, съобщи одеският кмет Генадий Труханов  в приложението "Телеграм".

Силни взривове отекват в града,  пишат в местните канали на приложението "Телеграм".

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Дронове СНИМКА: Getty Images

