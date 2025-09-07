ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Колумбийският министър на отбраната: Ще се борим с наркотрафика

Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

Колумбийският министър на отбраната Педро Санчес настоя, че неговата страна е "напълно решена" да се бори с трафика на наркотици, съобщи Франс прес, цитирано от БТА.

Агенцията допълни, че Колумбия е изправена пред заплахата да попадне в санкционния списък на САЩ, при положение че не успява да пресече износа на кокаин.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп трябва да реши до 15 септември дали да премахне статута на Колумбия на "съюзник" в борбата на САЩ срещу наркотрафика.

Вашингтон имаше намерение да вложи половин милиарда долара в борбата на колумбийските власти срещу наркокартелите и лявоориентираните политически партизански фракции, финансирани от търговията с кокаин.

Санчес заяви пред АФП, че категоризацията от страна на САЩ е "символ на сътрудничеството, партньорството и доверието" между САЩ и неговата страна.

Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

