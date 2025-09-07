ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лисици тормозят жители на столичния квартал "Гео М...

Русия е свалила 69 украински дрона през нощта

1116
Всеки голям украински дрон руснаците наричат Баба Яга Кадър: Youtube/ WION

Руските противовъздушни сили са свалили 69 украински дрона през нощта, съобщи министерството на отбраната на Русия, цитирано от агенция РИА Новости.

Дроновете са били унищожени над територията на различни руски региони и над акваторията на Азовско море, пише БТА.

Свалени са 21 украински дрона над руския Краснодарски край, 13 дрона - над Воронежка област, 10 - над Белгородска област, 7 - над Астраханска област, 6 - над Волгоградска област, 3 - над Ростовска област, 2 - над Брянска област и по един дрон над Курска и Рязанска области, както и над Кримския полуостров, се казва в съобщението на руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Над акваторията на Азовско море са унищожени още 4 украински дрона, допълва ведомството.

