Хиляди на протест пред дома на Нетаняху, искат край на войната в Газа (Снимки)

В една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега, десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху. Снимки: Ройтерс

В една от най-големите протестни акции в Йерусалим досега десетки хиляди демонстранти се събраха снощи пред резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху, за да поискат освобождаване на израелските заложници и слагане край на войната в ивицата Газа, съобщи ДПА, цитирано от БТА.

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Форумът, представляващ семействата на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в Газа, призова Нетаняху незабавно да изпрати делегация за преговори, за да бъде обсъдено прекратяването на войната и освобождаването на всички израелски заложници. "Хамас" потвърди съгласието си с предложението за примирие, направено снощи от международните посредници.

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Вече 3 седмици Израел не е откликнал на отговора на "Хамас" към посредниците, заяви форумът, призовавайки правителството на Нетаняху да приеме сегашното предложение и да започне преговори за постигане на споразумение за връщането на всички заложници.

Предложението включва 60-дневно примирие, по време на което първоначално 10 живи заложници ще бъдат разменени за палестински затворници.

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс
Снимка: Ройтерс

