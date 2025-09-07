КМГ: Ангажирането на САЩ с военни действия руши репутацията им

На 5 септември американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се възстановява старото наименование на Министерството на отбраната – Министерството на войната. Този ход има за цел „да се даде на съперниците сигнал, че САЩ са в готовност да водят войни в защита на своите интереси".

В момента, когато отбелязваме 80 години от края на Втората световна война много хора по света са особено чувствителни, когато се говори за „война".

На този фон е добре да си припомним резултатите от проучване на CGTN, проведено между 2023-2024 г. сред 14 071 души от 38 страни, които показаха, че ангажирането на САЩ с военни действия нарушава репутацията на страната и кара мнозинството да подлага под съмнение ролята им на световен лидер в международните отношения.

Според 61,3% от анкетираните считат, че САЩ са най-милитаристичната страна в света, 70,1% са на мнение, че те изнасят война, а 73,9% от респондентите в Европа са отговорили, че оказваната от САЩ военна помощ на други страни застрашава световния мир и стабилност.

Освен това 63,8% от анкетираните осъждат САЩ за това, че са провокирали „цветни революции" в редица държави, а 57,4% са на мнение, че НАТО изостря геополитическото напрежение в световен мащаб, пише КМГ.

Близо половината от участниците в анкетата – 49,6% считат, че САЩ са надеждна страна, което е спад с 8,4% в рамките на две години, а едва 39,6% от анкетираните в Европа и 37,6% в Океания изпитват доверие към САЩ. За сравнение, 79,6% от анкетираните европейци считат, че САЩ са „хегемонистична" държава, а 51,1% от тези в Океания я смята за „заплаха".