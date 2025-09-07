Японска телевизия: Премиерът Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, за да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия, съобщи тази сутрин японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK), цитирана от БТА.

Канцеларията на премиера не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.

Коалицията начело с Ишиба, водена от Либерално-демократическата партия, загуби мнозинството си на изборите за двете камари на парламента, откакто дойде на власт миналата година, на фона на недоволството на японските избиратели от нарастващите разходи за живот.

Депутатите от японската Либерално-демократическа партия трябва да гласуват утре дали да проведат извънредни избори за нов лидер.

Миналата седмица правителството на Ишиба финализира подробностите по търговското споразумение между Япония и САЩ, отбелязва Ройтерс.