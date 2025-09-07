Южна Корея приключи успешно преговорите със САЩ за освобождаването на корейски работници

Южна Корея току-що приключи преговорите със САЩ за освобождаване на задържаните от американските имиграционни власти южнокорейски граждани, работещи в производствен обект на "Хюндай" в щата Джорджия, съобщи агенция Йонхап, като се позова на официален представител на президентството в Сеул.

След приключването на административните процедури в САЩ ще бъде изпратен самолет, който да върне южнокорейските работници обратно в Южна Корея, се казва още в съобщението, цитирано от БТА.

Имиграционните власти на САЩ в четвъртък задържаха след няколкомесечно разследване по обвинения в незаконно наемане на работници 475 души, повечето от които южнокорейски граждани, в един от най-големите производствени обекти в щата Джорджия - фабрика на южнокорейската компания "Хюндай Мотър" (Hyundai Motor) за 7,6 млрд. долара, в която от година насам се сглобяват електромобили, съобщи Асошиейтед прес.

Акцията е била съсредоточена основно върху съседен производствен обект, който все още е в процес на изграждане. Там "Хюндай Мотър" работи в партньорство с друга южнокорейска компания - "Ел Джи Енерджи Сълюшън" (LG Energy Solution), произвеждаща батерии за електрически автомобили.

Според внесените тази седмица в съда документи американската прокуратура все още не знае точно коя компания или подизпълнител са наели "стотиците нелегални работници". В съдебното становище се посочва, че засега не е известен истинският работодател на незаконно наетите лица.