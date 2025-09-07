Украйна атакува петролопровод в Русия, който захранва Унгария и Словакия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници. Засега няма коментар от страна на Русия.

Транзитният тръбопровод служи за доставки на руски суров петрол за Унгария и Словакия, които продължават да го купуват от Русия дори след като други страни от Европейския съюз спряха да го правят заради инвазията в Украйна, пише БТА.

Киев заяви, че ударите по руски енергийни съоръжения са в отговор на продължаващите атаки на Москва срещу Украйна и имат за цел да подкопаят военните усилия на Русия.

Доставките на суров петрол и до двете европейски държави бяха прекъснати многократно през последните седмици заради украински атаки.