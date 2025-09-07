ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна атакува петролопровод в Русия, който захранва Унгария и Словакия

Петролопровод СНИМКА: АРХИВ

Украйна атакува петролопровода "Дружба" в руската Брянска област и нанесе "големи щети в резултат на избухналия пожар", съобщи в "Телеграм" командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници. Засега няма коментар от страна на Русия.

Транзитният тръбопровод служи за доставки на руски суров петрол за Унгария и Словакия, които продължават да го купуват от Русия дори след като други страни от Европейския съюз спряха да го правят заради инвазията в Украйна, пише БТА. 

Киев заяви, че ударите по руски енергийни съоръжения са в отговор на продължаващите атаки на Москва срещу Украйна и имат за цел да подкопаят военните усилия на Русия.

Доставките на суров петрол и до двете европейски държави бяха прекъснати многократно през последните седмици заради украински атаки.

