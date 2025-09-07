ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски министър смята, че войната в Газа може да спре, ако "Хамас" освободи заложниците

Гидеон Саар

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар каза днес, че войната в ивицата Газа може да приключи, ако заложниците бъдат освободени и палестинското ислямистко движение "Хамас" сложи оръжие, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление на пресконференция с датския му колега Ларс Льоке Расмусен в Йерусалим.

Агенцията отбелязва, че изявлението на израелския външен министър идва ден, след като "Хамас" повтори отдавнашната си позиция, че ще освободи всички заложници, ако Израел се съгласи да сложи край на войната и изтегли войските си от град Газа, предаде БТА.

Гидеон Саар

